Манила, 15 июня 2022, 07:44 — REGNUM Филиппины и Китай обменялись соглашениями о финансировании строительства моста, соединяющего город Давао и остров Самал на юге Филиппин, сообщает 13 июня агентство Синьхуа.
Посол Китая на Филиппинах Хуан Силянь заявил, что он обменялся подписанным рамочным соглашением и кредитным соглашением для проекта строительства моста между городом Давао и островом Самал с министром финансов Филиппин Карлосом Домингесом.
Хуан сказал, что китайское правительство предоставит льготный кредит в размере около $350 млн правительству Филиппин для финансирования строительства двустороннего четырехполосного моста протяженностью 3,86 км через пролив Пакипутан.
Более того, по его словам, строительство создаст тысячи рабочих мест, будет способствовать восстановлению местной экономики и улучшению условий жизни людей.