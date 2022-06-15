Манила, 15 июня, 2022, 07:44 — ИА Регнум. Филиппины и Китай обменялись соглашениями о финансировании строительства моста, соединяющего город Давао и остров Самал на юге Филиппин, сообщает 13 июня агентство Синьхуа.

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Посол Китая на Филиппинах Хуан Силянь заявил, что он обменялся подписанным рамочным соглашением и кредитным соглашением для проекта строительства моста между городом Давао и островом Самал с министром финансов Филиппин Карлосом Домингесом.

«Первый мост через море, о котором давно мечтали жители Давао, станет реальностью», — написал Хуан в посте в социальных сетях.

Хуан сказал, что китайское правительство предоставит льготный кредит в размере около $350 млн правительству Филиппин для финансирования строительства двустороннего четырехполосного моста протяженностью 3,86 км через пролив Пакипутан.

«После завершения строительства этот мост обеспечит устойчивую и надежную транспортную связь между городом Давао и островом Самал, повысив эффективность перевозок, способствуя внутренней мобильности и стимулируя туристический потенциал», — добавил он.

Более того, по его словам, строительство создаст тысячи рабочих мест, будет способствовать восстановлению местной экономики и улучшению условий жизни людей.