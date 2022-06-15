Калуга, 15 июня, 2022, 10:08 — ИА Регнум. В Калужской области в 2022 году в рамках проекта модернизации первичного звена здравоохранения запланирована установка 26 модульных зданий фельдшерско-акушерских пунктов. Об этом 15 июня сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве здравоохранения региона.

Министерство здравоохранения Калужской области Завершена установка модульного здания фельдшерско-акушерского пункта в селе Серпейск Мещовского района

В настоящее время завершена установка модульных ФАПов в трёх населенных пунктах: село Буднянский Спас-Деменского района, село Мармыжи и село Серпейск Мещовского района. Проводится работа по подведению инженерных коммуникаций, закупается медицинское оборудование и мебель, администрации муниципалитетов осуществляют благоустройство прилегающих территорий.

В 2021 году в регионе было установлено 28 модульных фельдшерско-акушерских пунктов. Всего в рамках проекта модернизации первичного звена здравоохранения за период с 2021 по 2025 годы в Калужской области будет оборудовано 88 новых фельдшерско-акушерских пунктов.