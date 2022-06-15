Челябинск, 15 июня, 2022, 07:40 — ИА Регнум. Челябинская область окажет помощь с восстановлением в Волновахе и Ясиноватой социальной инфраструктуры. Эта задача сейчас самая главная, написал в своём телеграм-канале губернатор Алексей Текслер.

Богдан Борман ИА REGNUM Флаг ДНР

«Поэтому сосредоточимся на помощи в ремонте школ, детских садов и учреждений здравоохранения. Сейчас их надо подготовить к зиме, сделать пригодными для работы», — отметил глава региона.

Он добавил, что враг не щадил такие объекты, уничтожал их сознательно. И масштабы разрушений хорошо видны.

Кроме того, Ясиноватой Южный Урал поможет с ремонтом городской площади. Также постоянно идёт гуманитарная помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, делегация региона во главе с Текслером посетила ДНР с рабочим визитом. Были подписаны соглашения о сотрудничестве. Также челябинцы привезли в республику аппараты ИВЛ, автомобили для медиков, стройматериалы и многое другое.