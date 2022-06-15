Сиань, Китай, 15 июня, 2022, 07:40 — ИА Регнум. Спортивное бюро провинции Шэньси на северо-западе Китая объявило, что в родном городе Терракотовых воинов и лошадей в этом году пройдут 17 классических соревнований «Пояса и пути», сообщает 14 июня агентство Синьхуа.

Буддийский храм. Сиань. Китай

В серии соревнований представлены 15 видов спорта, в том числе марафон, шахматы, фехтование, снукер и футбол. В отправной точке древнего Шелкового пути, в Шэньси в 2019 году была создана система соревнований «Один пояс, один путь».

После проведения 14-х Национальных игр в прошлом году северо-западная провинция Китая находится на пути к полному использованию спортивных сооружений.