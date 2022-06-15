Красноярск, 15 июня, 2022, 07:39 — ИА Регнум. Паралёет упал в реку Мана в Красноярском крае, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

ГУ МЧС по Красноярскому краю Ледоход в Красноярском крае

По ее данным, инцидент произошел в районе поселка Усть-Мана. Летательный аппарат упал в реку вечером 14 июня, в результате происшествия пострадал пассажир. Пилот травм не получил. Пока причины произошедшего неизвестны. Сотрудники прокуратуры уже начали проверку соблюдения требований по обеспечению безопасности полетов.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня в Аппенинских горах в Италии упал вертолет. В результате происшествия погибли семеро человек.