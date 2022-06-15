Пермь, , 07:36 — REGNUM В Перми суд вынес приговор в отношении жителя Екатеринбурга, который является директором фирмы. Он признан виновным в даче взятки в особо крупном размере, сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

В суде Prokuror-kaluga.ru

Установлено, что в апреле 2021 года глава фирмы дал указание двум своим подчинённым передать взятку чиновнику министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Прикамья в размере более 2,3 млн рублей. В ответ предполагались незаконные действия в интересах коммерческой организации, а также за способствование в победе в аукционе и заключению договора на поставку медицинской техники стоимостью свыше 22 млн рублей.

Посредников задержали при передаче 1,1 млн рублей. Задержание проводили сотрудники УФСБ России по Пермскому краю.

Суд приговорил гендиректора компании к пяти годам лишения свободы условно со штрафом 93,9 млн рублей. Кроме того, мужчине запретили занимать руководящие должности в организациях в течение пяти лет. Приговор в законную силу не вступил. Ранее были осуждены посредники.