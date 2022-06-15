Чебоксары, , 07:36 — REGNUM В Чувашии проект строительства фабрики сладостей в Канаше признали приоритетным на уровне республики. Он будет реализован при государственной поддержке. Это следует из распоряжения, подписанного главой Чувашии Олегом Николаевым, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Земля Иван Шилов © ИА REGNUM

Руководитель республики со ссылкой на рекомендации регионального совета по инвестиционной политике признал строительство фабрики «современных сладостей» (общества «Фабканди») приоритетным инвестиционным проектом. Это значит, что предприятие может получить земельный участок в аренду без проведения торгов. Кроме того, до 31 декабря 2024 года при реализации проекта будут оказываться нефинансовые меры государственной поддержки.

Согласно документу, планируется выделение четырёх земельных участков общей площадью 59 964 кв. метра в Канаше. Проектно-изыскательные работы должны быть проведены в августе–сентябре, завершить разработку проектной документации планируется до ноября 2022 года, а построить предприятие — к маю 2023 года.

Контроль за исполнением распоряжения возложен на минэкономразвития Чувашии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии проект строительства крематория в городе Чебоксары признали признали приоритетным инвестиционным проектом.

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