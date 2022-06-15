Рамалла , , 07:35 — REGNUM Надежду на содействие Москвы в поставках зерна Палестине выразил палестинский посол в России Абдель Хафиз Нофаль 15 июня в беседе с РИА Новости.

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Палестинский дипломат признался, что на Ближнем Востоке возникла большая проблема из-за зерна и сейчас властями изучаются разные варианты.

«Палестина надеется на помощь России в поставках. Мы хотим закупать зерно. И рассчитываем на помощь», — пояснил Нофаль.

Кроме того, Нофаль отметил, что у Палестины есть ряд других проблем, в решении которых президенту Палестины Махмуду Аббасу обещал помочь российский лидер Владимир Путин.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что США восстанавливают в Иерусалиме посольство США в Палестине, упразднённое при экс-американском лидере Дональде Трампе.

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