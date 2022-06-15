Токио, 15 июня, 2022, 07:35 — ИА Регнум. Власти западной префектуры Симанэ согласовали с правительством Японии перезапуск расположенного в регионе второго реактора АЭС «Симанэ», однотипного с реактором аварийной АЭС «Фукусима-1». Об этом 15 июня сообщает агентство Kyodo.

News-vendor.com Фукусима

О своём согласии на перезапуск реактора министра экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуду оповестил губернатор префектуры Симанэ Тацуя Маруяма. Он также призвал правительство помочь властям префектуры с подготовкой сценария эвакуации жителей в случае возможной аварии реактора.

Тацуя Маруяма «Какие бы меры мы ни принимали, риск аварии никогда не будет равен нулю».

План перезапуска реактора одобрили законодательное собрание и пять городов и муниципалитетов префектуры, расположенных в радиусе 30 км от АЭС, где проживает около 450 тыс. человек.

Подготовку к перезапуску, которую проводит компания — оператор АЭС Chugoku Electric Power, планируется завершить к февралю 2023 года. В случае успеха это будет первый в Японии перезапуск реактора подобной конструкции после трагедии на «Фукусиме-1».

Как сообщало ИА REGNUM, правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП) Японии намерена значительно нарастить долю атомной энергетики в энергобалансе страны, а также кардинально увеличить оборонные расходы.

Читайте также: В Японии без электроэнергии зимой могут остаться до 1,1 млн домохозяйств