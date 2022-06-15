Биробиджан, , 07:34 — REGNUM С 14 июня в Еврейской АО приостановлен масочный режим, введённый из-за коронавирусной инфекции. Соответствующий документ подписал губернатор региона Ростислав Гольдштейн, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Медицинская маска AlexChirkin

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Постановление опубликовано на портале правовой информации региона. Отмена обязательного ношения масок в общественных местах аргументирована спокойной обстановкой по COVID-19.

Тем не менее, жителям региона рекомендуется продолжать надевать маски, особенно людям старше 60 лет и тем, у кого есть хронические заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, в большинстве регионов России в начале июня был отменён масочный режим из-за стабилизации ситуации по COVID-19.