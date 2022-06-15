Арти, Свердловская область, , 07:38 — REGNUM Житель посёлка Арти Свердловской области предстанет перед судом по обвинению в убийстве знакомой. Мужчину могут направить на принудительное лечение, сообщили журналистам в пресс-службе регионального СКР.

Убийство Jo Naylor

Следствие установило, что в марте 2022 года мужчина вооружился топором и напал на знакомую. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия. Причиной трагедии стал конфликт во время распития спиртного, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.

В отношении мужчины провели психолого-психиатрическую судебную экспертизу. Согласно её заключению в момент совершения преступления уралец был невменяем. Уголовное дело направлено в суд для решения вопроса о применении к уральцу мер принудительного лечения.