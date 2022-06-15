Куала-Лумпур, , 07:31 — REGNUM В Малайзии за прошедшие сутки скончались четверо пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения королевства.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 на малайзийской территории выросло до 35 720 человек. Также за минувшие сутки в стране выявили 1922 носителей SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии в Малайзии подтвердили 4 530 312 случаев заражения коронавирусом нового типа. Уже выздоровел 4 471 631 пациент.

В настоящее время в королевстве числится 22 961 активный случай заболевания коронавирусной инфекцией. При этом 32 пациента помещены в отделения реанимации, еще 18 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Отмечается, что к 15 июня в Малайзии 49,4% жителей прошли курс ревакцинации против COVID-19.