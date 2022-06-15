Екатеринбург, , 07:29 — REGNUM В Екатеринбурге на перекрёстке Бакинских Комиссаров и Коммунистической улицы произошло смертельное ДТП. Погиб кондуктор автобуса, сообщили журналистам в пресс-службе УГИБДД по городу.

ДТП Mytaganrog.com

Столкнулись пожарная машина и автобус. Водитель спецмашины направлялся на вызов с включёнными маячками и сиреной. Он проезжал перекрёсток на красный сигнал светофора, когда произошло столкновение с пассажирским автобусом. Общественный транспорт выезжал с остановки и не уступил дорогу пожарной машине. От полученных травм на месте аварии скончался 20-летний кондуктор.

По факту ДТП сотрудники ГИБДД проводят расследование. Установлено, что автобусом управлял 23-летний уралец, стаж вождения которого составляет пять лет.