Оренбург, , 07:27 — REGNUM В Оренбурге эвакуировали суды. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Оренбургского областного суда, судебные инстанции получили письма с угрозой теракта.

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Сообщения о минировании поступили в пять судов: Оренбургский районный, Центральный, Ленинский, Промышленный и Дзержинский. По факту сообщений с угрозами проводится проверка.

Напомним, в мае письмо о минировании получил Арбитражный суд Оренбуржья. Сообщение оказалось ложным.

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