Оренбург, 15 июня, 2022, 07:27 — ИА Регнум. В Оренбурге эвакуировали суды. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Оренбургского областного суда, судебные инстанции получили письма с угрозой теракта.

Wisegeek.org Суд

Сообщения о минировании поступили в пять судов: Оренбургский районный, Центральный, Ленинский, Промышленный и Дзержинский. По факту сообщений с угрозами проводится проверка.

Напомним, в мае письмо о минировании получил Арбитражный суд Оренбуржья. Сообщение оказалось ложным.