Сан-Сальвадор, , 07:26 — REGNUM Не менее шести человек погибли от последствий проливных дождей в Сальвадоре, 15 июня сообщает агентство Associated Press со ссылкой на спасательные службы.

Оползень Storm05

Два человека стали жертвами оползней, которые сошли в районе автомагистралей на западе страны. Всего в Сальвадоре с 13 июня было зарегистрировано 54 оползня. Кроме того, еще четыре человека погибли при попытках перейти одну из рек, которая вышла из берегов.

Также отмечается, что в результате разгула стихии частичному разрушению подверглись по меньшей мере 20 жилых домов.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня агентство Синьхуа, со ссылкой на власти китайской провинции Хунань, распространило информацию о том, что примерно 1,79 млн человек пострадали от проливных дождей, которые обрушились на регион.

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