Село Солонешное, Алтайский край, , 07:23 — REGNUM ОНФ в Алтайском крае известило о возобновлении незаконной золотодобычина участке недр «Россыпь реки Ануй с притоками Щепета и Солонешная» в Солонешенском районе Алтайского края. Как сообщает 15 июня исполком президентского движения, общественники попросили прокурора края провести проверку и пресечь действия Департамента понедропользованию по Сибирскому федеральному округу, направленные на преодоление судебного решения по запрету добычи россыпного золота на данном участке.

Народный фронт борется с незаконной деятельностью золотодобытчиков в

Солонешенском районе Алтайского края ОНФ

Народный фронт также добивается прекращения права пользования недрами по лицензии, выданной в нарушение решения Центрального районного суда Барнаула от 2019 г. В этом году эксперты Народного фронта, экологи, жители района могут отмечать первый юбилей — пять лет борьбы за сохранение главной водной артерии Солонешенского района — реки Ануй, популяций краснокнижных растений и животных, уникальных археологических памятников и непосредственно ландшафта горной реки.

Судя по всему, противостояние будет продолжено.10 декабря 2020 г. Департаментом по недропользованию по Сибирскому федеральному округу (Сибнедра) в порядке переоформления ООО «Артель Солнечная» выдана новая лицензия — в тех же границах, с тем же целевым назначением и видами работ. Кроме того, один из учредителей «Артели Солнечной» — все то же ООО «Ануй», деятельность которого признана судом незаконной. Алтайские общественники в 2019 г. добились прекращения добычи золота на реке Ануй вблизи села Топольное.

Установленный в рамках судебной экспертизы потенциальный размер ущерба только охраняемым объектам растительного и животного мира мог составить более 1 млрд руб. Судебным решением на ООО «Ануй» возложены обязанности прекратить работы и восстановить в течение одного года нарушенные участки. Но золотопромышленники так и не выполнили требование суда по рекультивации земель.

В мае 2022 года администрация Солонешенского района обратилась к министру природных ресурсов и экологии региона с выражением крайней обеспокоенности жителей и депутатов райсовета. Возобновление запрещенной судом деятельности вызвало острую протестную реакцию у населения. И снова на одной чаше весов — экологическое благополучие жителей района, неповторимый пейзаж алтайских предгорий, краснокнижные кандык сибирский, рябчик шахматный, на другой — варварский способ получения нескольких десятков килограммов золота, уничтоженная экосистема и лунный ландшафт вместо уникальных природных уголков.

«Добыча россыпного золота наносит непоправимый ущерб экосистемам рек, истощает водные биоресурсы, сопровождается вырубкой пойменного леса, нарушает экологические права граждан, а вкупе с неработающим механизмомрекультивации — приближает локальную экологическую катастрофу.

Сейчас особенно актуальны предложения по повышению эффективности деятельности контролирующих органов и ужесточению наказания в отношении золотодобытчиков, нарушающих природоохранное законодательство», — отметил представитель регионального отделения Народного фронта в Алтайском крае Алексей Грибков.

Общественники пытаются пресечь новые попытки нанесения ущерба окружающей среде в Солонешенском районе. Запускают все природоохранные механизмы, действуя в русле президентской повестки.

Как сообщало ИА REGNUM, ещё в начале 2018 года экологи, учёные и местные жители выступили против добычи россыпного золота на реке Ануй в Солонешенском районе Алтайского края. Проект не только представлял опасность для главной водной артерии Солонешенского района, но и ставит под угрозу популяции краснокнижных растений и животных, уникальные археологические памятники и сам неповторимый ландшафт этой красивой горной реки.

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