На Алтае никак не могут пресечь незаконную деятельность золотодобытчиков
Село Солонешное, Алтайский край, 15 июня, 2022, 07:23 — ИА Регнум. ОНФ в Алтайском крае известило о возобновлении незаконной золотодобычи на участке недр «Россыпь реки Ануй с притоками Щепета и Солонешная» в Солонешенском районе Алтайского края. Как сообщает 15 июня исполком президентского движения, общественники попросили прокурора края провести проверку и пресечь действия Департамента понедропользованию по Сибирскому федеральному округу, направленные на преодоление судебного решения по запрету добычи россыпного золота на данном участке.
Народный фронт также добивается прекращения права пользования недрами по лицензии, выданной в нарушение решения Центрального районного суда Барнаула от 2019 г. В этом году эксперты Народного фронта, экологи, жители района могут отмечать первый юбилей — пять лет борьбы за сохранение главной водной артерии Солонешенского района — реки Ануй, популяций краснокнижных растений и животных, уникальных археологических памятников и непосредственно ландшафта горной реки.
Судя по всему, противостояние будет продолжено.10 декабря 2020 г. Департаментом по недропользованию по Сибирскому федеральному округу (Сибнедра) в порядке переоформления ООО «Артель Солнечная» выдана новая лицензия — в тех же границах, с тем же целевым назначением и видами работ. Кроме того, один из учредителей «Артели Солнечной» — все то же ООО «Ануй», деятельность которого признана судом незаконной. Алтайские общественники в 2019 г. добились прекращения добычи золота на реке Ануй вблизи села Топольное.
Установленный в рамках судебной экспертизы потенциальный размер ущерба только охраняемым объектам растительного и животного мира мог составить более 1 млрд руб. Судебным решением на ООО «Ануй» возложены обязанности прекратить работы и восстановить в течение одного года нарушенные участки. Но золотопромышленники так и не выполнили требование суда по рекультивации земель.
В мае 2022 года администрация Солонешенского района обратилась к министру природных ресурсов и экологии региона с выражением крайней обеспокоенности жителей и депутатов райсовета. Возобновление запрещенной судом деятельности вызвало острую протестную реакцию у населения. И снова на одной чаше весов — экологическое благополучие жителей района, неповторимый пейзаж алтайских предгорий, краснокнижные кандык сибирский, рябчик шахматный, на другой — варварский способ получения нескольких десятков килограммов золота, уничтоженная экосистема и лунный ландшафт вместо уникальных природных уголков.
«Добыча россыпного золота наносит непоправимый ущерб экосистемам рек, истощает водные биоресурсы, сопровождается вырубкой пойменного леса, нарушает экологические права граждан, а вкупе с неработающим механизмомрекультивации — приближает локальную экологическую катастрофу.
Сейчас особенно актуальны предложения по повышению эффективности деятельности контролирующих органов и ужесточению наказания в отношении золотодобытчиков, нарушающих природоохранное законодательство», — отметил представитель регионального отделения Народного фронта в Алтайском крае Алексей Грибков.
Общественники пытаются пресечь новые попытки нанесения ущерба окружающей среде в Солонешенском районе. Запускают все природоохранные механизмы, действуя в русле президентской повестки.
Как сообщало ИА REGNUM, ещё в начале 2018 года экологи, учёные и местные жители выступили против добычи россыпного золота на реке Ануй в Солонешенском районе Алтайского края. Проект не только представлял опасность для главной водной артерии Солонешенского района, но и ставит под угрозу популяции краснокнижных растений и животных, уникальные археологические памятники и сам неповторимый ландшафт этой красивой горной реки.
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