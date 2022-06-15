Верхнедонской район, Ростовская область, 15 июня, 2022, 07:21 — ИА Регнум. В Верхнедонском районе Ростовской области вспыхнул лесной пожар. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 15 июня.

Лесной пожар

О низовом пожаре на территории Дубровского участкового лесничества стало известно примерно в 22:07 мск 14 июня. К месту происшествия оперативно были направлены 17 человек и восемь единиц специальной техники.

Угрозы жилым объектам, где разбушевался пожар, нет. В 22:40 мск было объявлено о локализации возгорания на площади 0,2 гектара.

Спасатели напоминают, что в Ростовской области с 28 апреля действует особый противопожарный режим. В ряде районов сохраняются IV и V классы пожарной опасности.