Акбулак, Оренбургская область, 15 июня, 2022, 07:18 — ИА Регнум. В Акбулаке Оренбургской области сотруднику полиции пришлось применить табельное оружие для обезвреживания агрессивной собаки, сообщили 15 июня корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Пистолет

По данным ведомства, случай произошёл ночью 13 мая. Жительница поселка Новопавловка проинформировала полицию о том, что принадлежащая ей собака сорвалась с цепи, набросилась и покусала её. Животное ведет себя агрессивно и, возможно, страдает бешенством.

Прибыв на место, сотрудник полиции увидел во дворе дома агрессивного китайского шарпея и напуганную хозяйку, на теле которой были раны от укусов животного.

«Участковый полиции попытался подойти к животному и посмотреть, что с ним происходит, но пес рыча кинулся и на него, продолжал себя вести агрессивно по отношению к нему и хозяйке домовладения, рычал, пытался укусить, из пасти шла пена, своими действиями собака представляла опасность для граждан, а также для сотрудника полиции. Согласно с вышеуказанными обстоятельствами, в соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 23 Федерального Закона от 07.02.2011 года «№ 3 ФЗ О полиции» сотрудником полиции было применено табельное оружие», — отметили в УМВД по Оренбургской области.