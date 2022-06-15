Кемерово, 15 июня, 2022, 07:22 — ИА Регнум. Делегацию Кемеровской области на XXV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2022) возглавил губернатор Сергей Цивилёв. Об этом сообщили в правительстве региона.

Kremlin.ru Сергей Цивилев

«Кузбасс — регион, открытый для инвесторов и предлагающий им комфортные условия для работы, — отметил Цивилёв. — Наша основная цель на Петербургском международном экономическом форуме — рассказать потенциальным партнёрам о проектах, которые имеют стратегическое значение для развития региона. Нам важно привлечь как можно больше инвестиций. Из этого, в том числе, складывается благосостояние жителей региона. Соглашения, которые мы подпишем в рамках форума, будут направлены на реализацию социальных проектов, создание новых рабочих мест».

Напомним, что Петербургский международный экономический форум стартовал в Санкт-Петербурге сегодня, 15 июня, и завершится 18 июня.