Чебоксары, , 07:18 — REGNUM В Чувашии выделяются очередные средства из резервного фонда правительства. На этот раз распределяется почти 184 млн рублей, которые предусмотрены на строительство и реконструкцию четырёх объектов. Соответствующее распоряжение подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Средства из резервного фонда правительства республики выделяются двум министерствам. Речь идёт об общей сумме в размере 183 923,3 тыс. рублей.

Министерству строительства, архитектуры и ЖКХ предоставляется 151 346,8 тыс. рублей. Данные средства предусмотрены на три объекта: 25 330,9 тыс. рублей потратят на реконструкцию музея и сада-парка имени А. Г. Николаева в селе Шоршелы Марпосадского района, 3489,2 тыс. рублей направят на реставрацию здания полномочного представительства Чувашии в Москве, остальные 122 526,7 тыс. рублей выделены на строительство котельной для районной больницы в посёлке Кугеси Чебоксарского района.

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Министерство образования и молодёжной политики Чувашии получит дополнительно 32 576,5 тыс. рублей. Данные средства будут предоставлены в виде субсидии на завершение строительства детского сада на 240 мест в селе Аликово.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из резерва были выделены средства на размещение беженцев из Донбасса и закупку комплекса для автоматизированного мониторинга социальных сетей.

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