Якутск, , 07:17 — REGNUM Реальный срок получил бывший старший преподаватель частного Юридического полицейского колледжа и Горного института Северо-Восточного университета (СВФУ). Его признали виновным во взяточничестве, мошенничестве и служебном подлоге, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.

Взятка Publicdomainpictures.net

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В течение полугода преподаватель получил взятки не менее, чем от 150 студентов за приём зачётов и выставление оценок за экзамены. Купленные результаты вносились в зачётные книжки и экзаменационные ведомости.

Свою вину мужчина не признал, но следствием было собрано достаточно доказательств. Суд определил преподавателю наказание в виде 4 лет и двух месяцев заключения в колонии общего режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте по подозрению в поборах с золотодобывающих компаний был задержан бывший сотрудник управления ФСБ по Якутии Иван Гришуков.