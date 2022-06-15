Нью-Йорк, США, 15 июня, 2022, 07:16 — ИА Регнум. Издательская компания DC планирует отметить 30-летие Харли Квинн, которая, изначально задумывавшаяся как второстепенный персонаж, в итоге стала иконой поп-культуры. Об этом 14 июня сообщил портал GamesRadar+.

Цитата х/ф «Отряд самоубийц», реж. Дэвид Эйер, 2016 Марго Робби в роли Харли Квинн

DC выпустит комикс Harley Quinn 30th Anniversary Special 13 сентября 2022 года, он будет представлять собой 96-страничную антологию престиж-формата. В этом выпуске, помимо прочего, будет рассказываться о создателях Харли Квинн, художниках и авторах, развивавших персонажа на протяжении тридцати лет. В рамках анонса издательство опубликовало девять обложек-постеров.

Для справки: впервые Харли Квинн (Харлин Фрэнсис Квинзель) появилась в эпизоде мультсериала «Бэтмен» под названием «Услуга Джокеру» (Joker’s Favor), создателями персонажа являются Пол Дини, Брюс Тимм и Алан Барнетт. Впоследствии этого персонажа перенесли в комиксы DC.