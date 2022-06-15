Бразилиа, 15 июня, 2022, 07:12 — ИА Регнум. Полицейские арестовали в Бразилии второго подозреваемого по делу о пропаже в лесах Амазонии британского журналиста Дома Филлипса и эксперта по коренным народам Бруно Перейры, сообщается на сайте федеральной бразильской полиции.

Victor Арест

Речь идет о 41-летнием Осенее да Коста де Оливейре, известном также как «Дос Сантуш». Вместе с ним в расследовании в качестве подозреваемого фигурирует Амарилдо да Коста де Оливейра, известный как «Пеладо». Его арестовали неделю назад.

Как сообщало ИА REGNUM, Дом Филлипс и Бруно Перейра пропали без вести 5 июня в отдаленном районе бразильского штата Амазонас, граничащего с Перу. 10 июня недалеко от места их исчезновения были обнаружены человеческие останки. Однако полиция призвала не торопиться с выводами. Образцы тканей были направлены на экспертизу.

12 июня в районе поисков были найдены несколько вещей, принадлежащих Дому Филлипсу.