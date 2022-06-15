15 июня 2022 | Время чтения 9 мин

В России выходит на финишную прямую экзаменационная пора. В социальных сетях жители страны обсудили необходимость ЕГЭ на конкретных жизненных примерах.

Елена Миронова, , 09:35 — REGNUM В России выходит на финишную прямую экзаменационная пора. Скоро у выпускников школ останутся позади волнение и бдения, когда ночь простоять да день продержаться. Но уже сегодня известно, что не всем удалось преодолеть это главное испытание на прочность нервов и знаний — Единый государственный экзамен. В социальных сетях жители страны обсудили необходимость ЕГЭ на конкретных жизненных примерах.

ЕГЭ Иван Шилов © ИА REGNUM

«И никому ничего не докажешь»

В Нефтеюганске (ХМАО) 6 июня 2022 года выпускнице стало плохо на ЕГЭ по физике. Она пожаловалась педагогам на то, что не понимает написанное, всё плывёт перед глазами. Девочку отвели в медпункт, где «не выявили объективных причин для досрочного завершения экзамена» — давление, пульс и температура на момент обращения были в норме.

«Выпускнице были предложены горячий чай и шоколад. Она письменно подтвердила отказ от досрочного завершения экзамена в журнале регистрации обращений к медицинскому работнику и была сопровождена членом государственной экзаменационной комиссии в аудиторию для продолжения экзамена», — говорится в отчёте горадминистрации Нефтеюганска об инциденте.

Как только ребёнок вернулся в аудиторию, история повторилась. Несмотря на то, что нервный срыв выпускницы был очевиден, её признали здоровой, вызывать скорую помощь не сочли нужным. Школьницу заставили сдать практически пустые бланки, без права пересдачи ЕГЭ.

И красной нитью в заявлении мэрии Нефтеюганска по поводу инцидента проходит, что «действия специалистов, ​ привлекаемых​ к проведению ЕГЭ, осуществлялись в соответствии со вторым абзацем 66-го пункта Порядка​ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения РФ и Рособрнадзора от 7 ноября 2018 года № 190/1512».

Мнения жителей Нефтеюганска, опубликованные в социальной сети «ВКонтакте», по поводу случившегося разделились. Одни жалеют выпускницу: девочка в школе на хорошем счету, усердно училась и готовилась к ЕГЭ, собиралась поступать в архитектурную академию. Перенапряжение, стресс, ответственность, желание написать на высокий балл отразились на самочувствии ребёнка. И как пишут в группе «Наш Юганск», после всего случившегося девочка обратилась в поликлинику, где ей было назначено амбулаторное лечение. То есть медицинские показания к отводу от экзамена всё-таки были? Отмечается, что экзаменаторы, конечно же, не обязаны излучать человечность, но проявить понимание особенностей детской психики должны.

Школьник на ЕГЭ Алексей Колчин © ИА REGNUM

Другие же указывают, что педагоги приняли исчерпывающие меры, их действия были верны и соответствуют регламентам. Однако таковых меньшинство.

Пользователи соцсетей отмечают, что влияющие на результаты ЕГЭ форс-мажоры становятся повсеместными, а не уникальными случаями. В Мурманске также один из выпускников не завершил госэкзамен из-за плохого самочувствия.

Ещё одна жительница Нефтеюганска сообщила, что дети в другой школе сдавали экзамен в холодном помещении — сидели в футболках четыре часа, когда организаторы ЕГЭ следили за процессом в куртках. Соответственно, по мнению матери ученика, итоги экзамена «были не ахти».

В Тюмени выпускнику на седьмом кругу бюрократического ада аннулировали результаты ЕГЭ. Об этом сообщает портал 72.ru. Мальчик окончил школу с красным аттестатом и мог остаться без результатов госэкзамена из-за сбоя часов в кабинете. Стрелка часов показывала, что у него в запасе есть ещё час, вместо этого оставалось всего лишь 30 минут. Он не успевал с черновика перенести данные на чистовик. Претензии ученика и его родителей на заседании конфликтной комиссии отклонили без объяснения причин и даже не выслушали аргументы. Запись с видеокамеры, которая должна была прояснить ситуацию, оказалась белым пятном. Но после скандала, поднятого в СМИ, школьнику была дозволена пересдача в резервный день — 23 июня.

«Мой ребёнок недавно сдавал экзамен по английскому языку. В первый день по техническим причинам прервалась трансляция. На второй день детей продержали 3,5 часа под кабинетом из-за технических неполадок. Дети на экзамен пошли голодные, уставшие. Естественно, результаты экзамена ужасные. И никому ничего не докажешь», — пишет в сети Ольга К.

Школьница сдает ЕГЭ Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Когда я сдавала ЕГЭ в 2011 году, в классе девочка упала в обморок. Перенервничала. Скорую ей вызвали только через час. Экзамен она естественно завалила. И пересдать ей не разрешили. На удивление, все бунты потушили очень быстро, хотя писали куда только можно. В итоге пришла отписка из прокуратуры, мол, девочка пришла пьяная на экзамен и уснула. И обморока никакого не было», — делится горьким опытом Диана П.

«Я была в школе на экзаменах в статусе наблюдателя. Просто ужас: дети трясутся, в туалет под конвоем, попить под конвоем, все зелёные. Меня саму трясло, глядя на них», — делится впечатлениями Надежда К.

Жертвы во имя балла на ЕГЭ

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) введён в обязательном порядке по всей Российской Федерации с 2008 года. И с тех пор не смолкают претензии к чуждой форме проверки знаний, которая, по мнению большинства пользователей соцсетей, фактически убивает суть образования — формирование разносторонне развитой личности и гражданина.

«Весь 9-й и 11-й классы только подготовка к экзаменам, и никаких знаний! Значит, выгодно так, чтоб дети не поступали и попадали в больницу с нервным срывом или ещё хуже… Не нужны умы Отечеству!» — пишет Юлиана М.

«Нужно всём миром обращаться с письмом в Министерство образования с просьбой об отмене ЕГЭ в школах», — выражает точку зрения многих Наталья С.

Меж тем в соцсетях отмечают такие очевидные плюсы ЕГЭ, как сокращение экзаменационных испытаний при поступлении в вуз, значительное снижение коррупции в средней и высшей школах, возможность поступления ребят из российской глубинки в столичные вузы. Но остаётся множество жалоб на организацию и проведению ЕГЭ, и они множатся с каждым годом.

«Как в школу с оружием зайти и пострелять детей — это норм, а когда ЕГЭ — в школу не зайти», — отмечает Юлия П.

Досмотр перед сдачей ЕГЭ Алексей Колчин © ИА REGNUM

«На экзамен — через металлоискатель, заполнять 100 бланков по определенному образцу (иначе компьютер не прочитает), английский язык сдают в наушниках компьютеру, а не человеку, и всё это под камерами. Это большой стресс как для ребят, так и для учителей», — отмечает Ольга С.

Педагоги в Сети говорят об излишнем усердии родителей в подготовке к ЕГЭ, словно им, а не чаду, предстоит писать пресловутые тесты. Одни нанимают дорогих репетиторов в ущерб семейному бюджету, другие прессуют детей до посинения, третьи — и последнюю копейку отдают на дополнительные занятия, и детей попрекают своими жертвами во имя высокого балла на ЕГЭ.

«Никогда прежде ни одно из поколений родителей не участвовало в жизни и обучении детей больше, чем сейчас», — заметила педагог со стажем Агния Б.

«Некоторые родители терроризируют и накручивают детей этими экзаменами. Можно подумать, если не сдашь, жизнь закончится. Профессий полно. Проще надо относиться. Миллионы школьников спокойно сдают этот ЕГЭ, без особых нервов, и результаты хорошие, если их не запугивали и поддерживали», — считает Людмила М.

Такие люди сходятся во мнении, что ЕГЭ — это обычная контрольная. И при этом признают, что, в отличие от советского экзамена, в тестировании отсутствует индивидуальный подход, когда участливое отношение экзаменатора снимает волнение.

«Если бы был экзамен по старой системе, советской, то девочку бы успокоили и учителя бы разговорили её. У меня так было на выпускном экзамене в школе. Первый в жизни экзамен, взяла билет. Всё знаю, а сказать не могу. Ступор. Спасибо нашему замечательному учителю истории. Она меня защитила. Меня спросили сперва о событиях, без дат. А потом по мере разговора и год, и число всплыли», — вспоминает Ирина К.

Учитель во время ЕГЭ Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Говорить с педагогом всегда легче, если он компетентный и душевный. А изучая предметы с целью сдать ЕГЭ — это отсутствие базы знаний, нет у детей общей эрудиции. По старой системе даже троечники до сих пор знают всех писателей и стихи поэтов, что учили, всех героев, знают историю, географию, основные понятия, знают даже астрономию. С ними можно обо всем разговаривать, им есть что передавать детям, объяснять уроки. А нынешнее поколение даже с красными дипломами вузов — тупой ещё тупее», — рассуждает Татьяна К.

«Смысл от этого ЕГЭ? В институт на бюджет попадают единицы, большая часть оплачивают учебу сами», — констатирует вчерашняя выпускница Алёна Л.

«Правильно говорил профессор Сергей Капица: «Не надо никаких экзаменов — пусть абитуриент напишет сочинение на пяти страницах, в котором объяснит, почему он хочет поступить на тот или иной факультет. Умение грамотно изложить свои мысли, суть проблемы демонстрирует интеллектуальный багаж человека, уровень его культуры, степень развития сознания. А ЕГЭ, который сегодня используют, не может дать объективной картины знаний школьника», — напомнила слова выдающегося российского просветителя Елена Р.

О будущности ЕГЭ

Быть или не быть ЕГЭ? Дискуссия на эту тему не стихает на самом высоком уровне. Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что уход от Болонской системы к национальной системе высшего образования не упраздняет ЕГЭ, который построен на российских образовательных стандартах.

«Хватит питать иллюзии: не сохранится никакого ЕГЭ, не нужно цепляться за него, как за соломинку», — настаивает на радикальных переменах депутат Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия»).

Студенты Алексей Колчин © ИА REGNUM

Если уж взялись исправлять ситуацию, то необходимо отказаться от любых пагубных нововведений, каждое из которых внесло свой вклад в разрушение нашего традиционного образования — когда-то лучшего в мире, убеждён парламентарий.

«Думаю, что за возвращением от Болонской системы к нашей родной, лучшей в мире системе образования ЕГЭ тоже будет ликвидирован, пошагово, не сразу», — считает лидер ЛДПР депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

А депутат Госдумы Яна Лантратова («Справедливая Россия — Патриоты — За правду») предложила сделать сдачу ЕГЭ добровольной.

И пока обсуждение не дошло до дела, дети продолжают изучают азбуку по клавиатуре компьютера, а их родители надеются, что людям, которые ввели в России ЕГЭ, будет уготовано в аду отдельное место.