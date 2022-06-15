Кемерово, , 07:10 — REGNUM В Кемеровской области по данным на сегодня, 15 июня, на лечении находятся 686 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За прошедшие сутки было выявлено 58 новых носителей коронавируса. За это же время 101 человек выписан с выздоровлением.

Всего в регионе зарегистрировано 165 360 случаев заражения коронавирусом, 162 245 человек выписаны с выздоровлением, 2429 пациентов скончались.

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