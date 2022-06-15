Кемерово, 15 июня, 2022, 07:10 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 15 июня, на лечении находятся 686 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки было выявлено 58 новых носителей коронавируса. За это же время 101 человек выписан с выздоровлением.

Всего в регионе зарегистрировано 165 360 случаев заражения коронавирусом, 162 245 человек выписаны с выздоровлением, 2429 пациентов скончались.