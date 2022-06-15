Оренбург, 15 июня, 2022, 07:08 — ИА Регнум. В Оренбурге планируют подвергнуть реставрации здание гауптвахты, где расположен музей истории города. Объявлен аукцион на подготовку проектной документации на ремонт, реставрацию и приспособление под музей объекта культурного наследия федерального значения «Гауптвахта». Информация о этом опубликована на сайте госзакупок.

Пресс-служба администрации Оренбурга Музей истории Оренбурга

Стартовая цена контакта составляет 1,4 млн рублей. Заказчиком является Музей истории Оренбурга. Источником финансирования станет субсидия, предоставленная музею из муниципального бюджета в 2022 году.

Заявки на участие в конкурсе принимают до 20 июня. Имя победителя назовут 21 июня.

Здание гауптвахты построено в середине XIX века. В 1978 году оно передано городу. В 1995 году объект стал памятником культуры федерального значения.