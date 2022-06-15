Вашингтон, , 07:06 — REGNUM Часть украинских боевиков отказываются от использования оружия, поставленного Западом, передает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

Украина и США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Сообщается, что перевод украинских боевиков на западные системы вооружений, используемые в рамках НАТО, проходит проблемно. В частности, киевские каратели получили из США сотни дронов-камикадзе Switchblade, однако использовать они предпочитают коммерческие БПЛА.

С другой стороны, Соединенные Штаты пытаются разобраться, почему Украина использует такое большое количество боеприпасов. При этом киевские власти не докладывают в Вашингтон о расходе оружия и боеприпасов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее шеф Пентагона Ллойд Остин призвал союзников США продолжить поставки вооружений Киеву. Также вопрос снабжения киевских боевиков оружием будет обсуждаться на заседании в Брюсселе.