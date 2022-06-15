Москва, , 07:05 — REGNUM В России необходимо разработать меры поддержки блогеров-самозанятых, считает заместитель директора РАЭК, Член Общественной палаты РФ Сергей Гребеннников. Отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM «Почему уход зарубежных площадок в перспективе принесет пользу российским блогерам и онлайн-площадкам?», он пояснил:

Блогер (сс) NeONBRAND

«После начала российской военной спецоперации на Украине многие зарубежные социальные сети стали недоступны для российских пользователей — Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были признаны экстремистскими и запрещены в России, TikTok отключил возможность размещать новый контент, Youtube — монетизацию. Безусловно, это не может не отразиться на российских блогерах. Позитивный момент состоит в том, что у нас есть достаточно большое число собственных сервисов, среди которых — социальная сеть ВКонтакте, которая еще до февраля 2022 года была лидером по числу пользователей в России.

Уже в марте 2022 года на площадке Общественной палаты РФ под эгидой Комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ и Российской ассоциации электронных коммуникаций прошла встреча, посвященная обсуждению будущего блогерского сообщества в России. В рамках нашей встречи с представителями блогосферы мы пришли к выводу, что тема развития отечественных аналогов социальных сетей очень актуальна. Пришло время создания специальной рабочей группы для разработки мер поддержки для блогеров-самозанятых, кто работал через ушедшие с российского рынка социальные сети и для тех, кто сейчас активно осваивает отечественные аналоги.

Многие из отечественных платформ имеют широкий функционал, в том числе полезный для развития блогосферы. Однако переход блогеров на российские площадки не происходит безболезненно. Причины: сложности с модерацией; невозможность полностью перевести подписчиков на новую платформу; разница в аудитории платформ; особенности интерфейса; отсутствие привычных метрик.

Несмотря на то что многие блогеры и бизнесы привыкли к зарубежным площадкам, российские соцсети сейчас стараются создавать делать сервисы удобными и полезными как для предпринимателей, так и для создателей контента.

«ВКонтакте» весной провела масштабную программу поддержки авторов, а также предложила предпринимателям инструменты для запуска и развития своего дела в интернете. Так, согласно исследованию РАЭК, 44% респондентов из числа МСП назвали VK основным каналом интернет-коммуникации.

Другие российские онлайн-платформы также привлекают новых пользователей. У нас есть соцсети для разных аудиторий и форматов контента. «Одноклассники» появились задолго до появления всех соцсетей и, конечно, для более старшей аудитории они привычнее. Yappy — аналог TikTok — больше интересен подросткам и молодёжи. Ну и Живой Журнал, куда снова возвращаются блогеры, которые начинали вести дневник на пике своей карьеры.

«Яндекс. Дзен» подходит для создателей контента. Немаловажно, что «Яндекс. Дзен» недавно ​​вернул ленту рекомендаций и представил новые инструменты для продвижения каналов.

Еще есть возможность создать и развить новые российские платформы. Например, недавно были запущены российские соцсети ЯRUS и TenChat. Но если кто-то хочет создать аналог Facebook или Instagram (признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ), мне кажется, нет смысла повторять то, что уже существовало на протяжении многих лет. Нужно создавать совершенно новые социальные платформы с какими-то другими фишками и инструментами, которые нужны пользователю. Уверен, нас ждет рождение нового, уникального рынка. Российские компании уже сейчас открыты к сотрудничеству, и это не может не радовать».

Как сообщало ИА REGNUM, ежегодно 14 июня интернет-сообщество отмечает Международный день блогера. В 2022 году один из «лучших» подарков на свой праздник российские блогеры получили от YouTube — подконтрольный Google видеохостинг полностью приостановил все функции монетизации, включая подписку Premium, Music Premium, спонсорство, суперчат, суперстикеры и «мерч». Демонстрируя свою антироссийскую позицию, Google не ограничился видеохостингом, а объявил о приостановке продажи всей онлайн-рекламы в России в одноименном поисковике и у внешних партнеров-издателей.

«Когда на рынке пропадает сильнейший игрок, у слабых появляется возможность конкурировать. Я думаю, что именно для онлайн площадок — это отличная возможность улучшать продукт, понимать, что нужно аудитории и внедрять все больше фишек. Тем более, стандарты качества уже заданы», — считает председатель комитета по Influence Marketing (IAB) Антон Петухов.

По словам директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимира Зыкова, в отличие от Европы у России есть свои площадки, соцсети, почта, облака для хранения информации и данных и так далее. А у Европы нет этого, она полностью зависит от американских площадок, и это, конечно, для них большая беда.

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