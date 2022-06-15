Североморск, Мурманская область, 15 июня 2022, 07:02 — REGNUM Корабли Северного и Тихоокеанского флотов ВМФ России отработали в Средиземном море совместные учебно-боевые задачи. Об этом 14 июня сообщает пресс-служба Северного флота (СФ) на сайте Минобороны РФ.
Учения по нанесению ракетных ударов по группировке надводных кораблей условного противника провела корабельная ударная группа, сформированная ракетным крейсером «Маршал Устинов» совместно с флагманом Тихоокеанского флота однотипным гвардейским ракетным крейсером «Варяг».
Отмечается, что все манёвры российских боевых кораблей «проходят в нейтральных водах Средиземного моря» и не пересекаются с маршрутами следования гражданских судов.
Как сообщало ИА REGNUM, корабли Балтийского флота провели в морских полигонах учения по обнаружению неопознанных воздушных целей и отражению ударов средств воздушного нападения условного противника.
Читайте ранее в этом сюжете: Балтийский флот провёл учения по противовоздушной обороне