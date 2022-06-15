Североморск, Мурманская область, , 07:02 — REGNUM Корабли Северного и Тихоокеанского флотов ВМФ России отработали в Средиземном море совместные учебно-боевые задачи. Об этом 14 июня сообщает пресс-служба Северного флота (СФ) на сайте Минобороны РФ.

Ракетный крейсер «Варяг» Mil.ru

Учения по нанесению ракетных ударов по группировке надводных кораблей условного противника провела корабельная ударная группа, сформированная ракетным крейсером «Маршал Устинов» совместно с флагманом Тихоокеанского флота однотипным гвардейским ракетным крейсером «Варяг».

пресс-служба СФ «В то же время в другом районе проведения учений большие противолодочные корабли проекта 1155 Северного и Тихоокеанского флотов «Вице-адмирал Кулаков» и «Адмирал Трибуц» в составе корабельной поисково-ударной группы отработали поиск подводных лодок условного противника в Средиземном море с применением палубной противолодочной авиации — вертолётов Ка-27».

Отмечается, что все манёвры российских боевых кораблей «проходят в нейтральных водах Средиземного моря» и не пересекаются с маршрутами следования гражданских судов.

Как сообщало ИА REGNUM, корабли Балтийского флота провели в морских полигонах учения по обнаружению неопознанных воздушных целей и отражению ударов средств воздушного нападения условного противника.

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