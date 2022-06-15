Чебоксары, , 06:57 — REGNUM В рамках дела о банкротстве АКБ ПАО «Чувашкредитпромбанк» увеличиваются суммы расчёты с кредиторами. Об этом информирует государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ), передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Банк Иван Шилов © ИА REGNUM

В рамках расчётов с кредиторами увеличивается процент удовлетворения требований кредиторов третьей очереди, включённых в реестр требований в составе основного долга, с 37,77% до 40,19% (+2,42%) суммы установленных требований. Расчёты будут проводиться по 18 ноября 2022 года.

Кроме того, планируется полностью выплатить долг кредиторам первой очереди по вновь установленным требованиям.

Отметим, что в апреле 2022 года АСВ сообщила об увеличении с 35,27% до 37,77% (+2,5%) процента удовлетворения требований кредиторов третьей очереди

Напомним, что требования кредиторов каждой последующей очереди удовлетворяются после полного удовлетворения предыдущей очереди.

Как сообщало ИА REGNUM, АКБ ПАО «Чувашкредитпромбанк» признано банкротом в феврале 2020 года, функции конкурсного управляющего возложены на АСВ. В настоящее время продолжается конкурсное производство, а очередное заседание по рассмотрению отчёта АСВ назначено на 25 июля 2022 года.

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