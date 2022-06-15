Херсон, Украина, , 06:56 — REGNUM Угрозы президента Украины Владимира Зеленского вернуть контроль украинских боевиков над Херсонской областью были названы бессмысленной истерикой в администрации региона. Такое заявление сделал 15 июня замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в беседе с РИА Новости.

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

Стремоусов подверг критике заявления Зеленского, которые он сделал в выложенном в социальных сетях видеоролике. Как указал Стремоусов, угрозы президента Украины вкупе с обещаниями вернуть контроль украинским неонацистам над Херсонской и Запорожской областями, а также над Крымом и Донбассом уже выглядят даже не смешно, а попросту глупо.

«Это бессмысленные истерики и конвульсии фашистского режима. Херсонщина уже навсегда освобождена от фашизма и этих политиканов, которые всё делали, чтобы украсть, уничтожить, забрать, но это уже в прошлом», — так отреагировал Стремоусов на громкие заявления украинского лидера.

По мнению Стремоусова, Зеленский ведёт себя неадекватно, планируя продолжать боевые действия «до последнего украинца». Каждое заявление украинского президента оборачивается сотнями загубленных жизней граждан Украины.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Стремоусов назвал регион «безвозвратно российским».

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