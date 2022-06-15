Владивосток, , 06:51 — REGNUM Сеть быстрого питания «Еда и Точка» из Приморского края намерена доказать, что новый владелец «Макдоналдс» Александр Говор позаимствовал их идею, назвав рестораны «Вкусно и точка». Компания готовит иск, сообщило ИА PrimaMedia.

Цитата из видео: Удивительное сходство: на что похож новый логотип Макдональдса. Канал — Короче новости.

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Сеть «Еда и точка» работает в Приморском крае с 2018 года и имеет 18 точек в регионе. Её директор Сергей Понкратов намерен отстаивать права компании.

«Сейчас, при заходе в любой другой регион России, мы будем восприниматься не как оригинальная компания, а как нечто вторичное. Бороться мы однозначно будем. В данным момент мы заняты выбором юридической компании, которая имеет опыт работы с подобными оппонентами. Считаем, что какой крупной ни была бы компания, нельзя так просто взять чужую идею нейминга», — объяснил Сергей Понкратов.

Как сообщало ИА REGNUM, новое название «Макдоналдс» бизнесмен Александр Говор представил 12 июня. Сеть станет называться «Вкусно и точка».