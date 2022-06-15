Нур-Султан, , 06:51 — REGNUM Мирное урегулирование в Сирии остается одним из приоритетов в российской внешней политике, несмотря на военною операцию на Украине. Об этом 14 июня заявил специальный представитель президента РФ по арабской республике Александр Лаврентьев в рамках переговоров в «астанинском» формате.

Сирия Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, не стоит считать, что Москва ослабила свое внимание по сирийской теме.

«Многие сейчас вы, наверное, слышали, говорят, что в связи с проведением специальной военной операции внимание России к Сирии ослабло. В ряде европейских стран желают видеть развитие ситуации в Сирии по своим лекалам. Хочу сказать, что сирийский конфликт, урегулирование по-прежнему остается в приоритетах российской внешней политики», — сказал дипломат.

Лаврентьев добавил, что обстановка в арабской республике остается сложной, и РФ продолжит оказывать поддержку сирийской стороне.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня заместитель начальника российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев заявил, что в Идлибской зоне деэскалации фиксируется заметный рост активности террористических группировок.

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