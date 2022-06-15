Москва, , 06:50 — REGNUM Российский фонд технологического развития потребовал взыскать более 215 млн рублей с ОАО «Фармация» (Пенза) и ООО «Биодез» (Москва). Компании-ответчики входят в бизнес-портфель семьи экс-сенатора от Пензенской области Бориса Шпигеля, ставшего фигурантом уголовного дела. Арбитраж Москвы начнёт рассматривать спор 10 августа 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Иск от госучреждения был подан 26 мая 2022 года. Сумма претензий составляет 215 804 931,51 рубля. В деле речь идёт «о солидарном взыскании задолженности». Прочие детали пока не сообщались.

Напомним, Борис и Евгения Шпигель, а также бывший губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в 2020 году стали фигурантами уголовного дела о крупной взятке.

Экс-сенатор Шпигель являлся на тот момент владельцем крупной фармацевтической группы «Биотэк». Среди фармактивов семьи Шпигель были и другие компании, работавшие в разных регионах.

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