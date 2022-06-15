Москва, 15 июня, 2022, 06:50 — ИА Регнум. Российский фонд технологического развития потребовал взыскать более 215 млн рублей с ОАО «Фармация» (Пенза) и ООО «Биодез» (Москва). Компании-ответчики входят в бизнес-портфель семьи экс-сенатора от Пензенской области Бориса Шпигеля, ставшего фигурантом уголовного дела. Арбитраж Москвы начнёт рассматривать спор 10 августа 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Иск от госучреждения был подан 26 мая 2022 года. Сумма претензий составляет 215 804 931,51 рубля. В деле речь идёт «о солидарном взыскании задолженности». Прочие детали пока не сообщались.

Напомним, Борис и Евгения Шпигель, а также бывший губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в 2020 году стали фигурантами уголовного дела о крупной взятке.

Экс-сенатор Шпигель являлся на тот момент владельцем крупной фармацевтической группы «Биотэк». Среди фармактивов семьи Шпигель были и другие компании, работавшие в разных регионах.

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