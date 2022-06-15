Тбилиси, , 16:13 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала оппозицию отказаться от проведения 20 июня массового митинга на проспекте Руставели в Тбилиси, сообщает 14 июня грузинский телеканал «Формула».

Грузия. Протесты Иван Шилов © ИА REGNUM

"Я обращаюсь к организаторам митинга 20 июня, чтобы они подумали и отложили это, связанное со многими угрозами, выступление. Сейчас, на мой взгляд, не время для появления политических амбиций и раскола общества. В то же время я предупреждаю правительство, что если протест будет проведен, а не мне решать, будет ли он проведен, правительство будет нести ответственность за все инциденты, потому что право на демонстрацию должно быть защищено и обеспечено. Сейчас время нашего единства и только единства, если мы это осознаем, это будет очень важно», — говорит Зурабишвили.

Напомним, что митинг 20 июня под лозунгом «Домой, в Европу!» проведёт оппозиционное движение «Позор». К собравшимся на митинге гражданам обратятся представители гражданского общества, украинского правительства и Европейского союза. А затем участники митинга пройдут маршем до площади Европы, где состоится заключительная часть мероприятия.