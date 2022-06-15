Ульяновск, 15 июня, 2022, 06:41 — ИА Регнум. В Ульяновской области спасатели предупреждают о 30-градусной жаре. Об этом сообщается на сайте управления МЧС со ссылкой на региональный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

ИА REGNUM Жара

В ведомстве отмечают, что днём 15 июня по западным и южным районам ожидается жара +30 градусов. В связи с этим объявляется «жёлтый» уровень опасности (стихия потенциально опасна).

Спасатели призывают жителей при возможности ограничить пребывание на солнце, либо стараться держаться в тени, а также чаще ополаскивать водой руки и лицо, больше пить воды.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в управлении МЧС по Ульяновской области предупреждали, что с 14 по 17 июня в лесах в северо-западной части региона сохранится высокая пожарная опасность четвёртого класса.