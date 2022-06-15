Южно-Сахалинск, , 06:37 — REGNUM Доходы в казне Сахалинской области возрастут на 39,1 млрд рублей благодаря изменению курса доллара и росту цен на углеводороды. Корректировки в главном финансовом документе региона обсуждались на заседании комитета по бюджету и налогам Сахалинской областной думы, сообщило SAKH. ONLINE.

Бюджет Urosario.edu.co

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В основном доходы вырастут благодаря нефтегазовой отрасли. В том числе на 10,7 млрд и 5,6 млрд рублей соответственно увеличатся налоговые поступления от реализации проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2». Ещё 3,3 млрд рублей казна Сахалина получила благодаря росту цен на нефть.

В итоге расходы региона в 2022 году составят 187,8 млрд рублей, доходы — 166 млрд, дефицит — 21,6 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, дефицит бюджета Якутии в течение весны возрос в 11 раз и достиг 34,5 млрд рублей. Главной причиной этих перемен стала ситуация в АЛРОСА, которая отказалась от выплаты дивидендов из-за санкций, средства в том числе не получит бюджет республики.