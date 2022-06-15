Москва, 15 июня, 2022, 06:36 — ИА Регнум. В среду, 15 июня, в Москве будет переменная облачность, местами небольшой дождь, температура воздуха +20… +22 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лето в Москве

В ночь на 16 июня в Москве преимущественно без осадков. Температура воздуха +12… +14 °C.

Ветер юго-западный 6−11 м/с, на порывах до 17 м/с. Ночью — западный 5−10 м/с. Атмосферное давление 744 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +18… +23 °C днём. Ночью — +9… +11 °C.

В четверг, 16 июня, днём в столице ожидается +21… +23 °C, по области +18… +23 °C, переменная облачность, местами небольшой дождь. Ночью в регионе ожидается +8… +13 °C, преимущественно без осадков.

Как сообщало ИА REGNUM, коммунальные службы Санкт-Петербурга готовятся к ливням, которые ожидаются в городе на Неве в ближайшие сутки.