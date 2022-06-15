Лондон, 15 июня, 2022, 06:35 — ИА Регнум. Геймдизайнер Глен Скофилд рассказал о том, чем хоррор-игра The Callisto Protocol будет отличаться от культовой Dead Space. Интервью было опубликовано 14 июня в журнале PC Gamer.

Скриншот из трейлера Видеоигра The Callisto Protocol

«Большинство людей тюрьма уже пугает. Итак, вы начинаете с места, куда люди не хотят идти. О нем можно услышать только страшилки. Мы разместили его на луне, это уже страшно. По идее, это одна из худших, если не самая худшая тюрьма в галактике», — сказал Скофилд, отметив, что с самого начала ему эта обстановка показалась «отличной». Он пояснил, что The Callisto Protocol от Dead Space будут отличать прежде всего новые возможности, появившиеся с развитием технологий — игра будет более реалистичной и разработчики будут пытаться пугать игрока, создавая во всём максимальный реализм, начиная с графики и заканчивая звуком.

Отвечая на вопрос об отсутствии плазменного резака в игре, Скофилд сказал, что в The Callisto Protocol действительно не будет этого инструмента, но при этом геймерам придётся использовать всё, что им дадут разработчики, поскольку ближний бой в игре будет по-настоящему «жестоким». Геймдизайнер отметил, что отличие от Dead Space также заключается в том, что авторы проекта пытаются добавить больше отвратительных вещей в том, что касается боди-хоррора. С полным текстом интервью можно ознакомиться на сайте издания.

Напомним, Глен Скофилд является создателем оригинальной игры Dead Space 2008 года, «духовным преемником» которой считается The Callisto Protocol. Его студия Striking Distance показала первый трейлер игры с демонстрацией геймплея (игрового процесса) во время трансляции онлайн-фестиваля Summer Game Fest 2022.