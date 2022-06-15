Ульяновск, 15 июня, 2022, 06:34 — ИА Регнум. В Ульяновской области на прежнем уровне остаётся количество вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом. Это следует из обновлённых сведений управления Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По оперативным данным ведомства, всего в области сделано 2 127 078 лабораторных исследований на SARS-CoV-2. По результатам тестов 14 июня в регионе официально выявлено 23 носителя новой коронавирусной инфекции.

Отметим, что в регионе пятые сутки подряд регистрируют менее 30 случаев заражения коронавирусом (от 24-х до 28-ти случаев).

Напомним, что в Ульяновской области также снижается заболеваемость ОРВИ: с 30 мая по 5 июня заболели 4615 человек, что ниже недельного эпидемического порога по совокупному населению на 6,1%.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала года в Ульяновской области медицинскую помощь на базе передвижных ФАПов получили почти 30 тыс. жителей, из них 8 тыс. человек прошли диспансеризацию.