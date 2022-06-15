Москва, , 06:22 — REGNUM Военный журналист Сергей Постнов погиб в ходе российской спецоперации по денацификации на Украине. Об этом 15 июня сообщила пресс-служба Совета ветеранов центрального аппарата Отдела внутренних дел (ОВД).

Траур Дарья Антонова © ИА REGNUM

Уточняется, что военный журналист, полковник Постнов совместно с военнослужащими Вооружённых сил России принимал участие в освобождении от украинских боевиков города Гостомеля и участвовал в освобождении населённых пунктов Харьковской области и Луганской Народной Республики.

Военный журналист Сергей Постнов погиб в ночь с 13 на 14 июня 2022 года при исполнении воинского долга.

«Не стало замечательного офицера, друга и отца, доброго и отзывчивого человека с большой буквы, которого многие любили и уважали. Его отличали высокий профессионализм, организованность и исполнительность, а также творческий подход в решении задач. Светлая память о нем сохранится в сердцах всех, кто его знал и служил вместе с ним», — сказано в заявлении Совета ветеранов центрального аппарата ОВД.

Сергей Постнов был выпускником Екатеринбургского Суворовского училища 1997 года. Он окончил в 2002 году факультет культуры и журналистики Военного университета Министерства обороны России, затем был распределен во внутренние войска МВД России. Работал в горячих точках, выполняя задачи по информационному сопровождению войск. Был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медалью Суворова.