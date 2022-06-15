Токио, 15 июня, 2022, 06:18 — ИА Регнум. В Токио 15 июня прошли переговоры министров обороны Японии и Австралии Нобуо Киси и Ричарда Марлза. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Неравный союз

По его мнению, участившиеся встречи высокопоставленных представителей Японии и Австралии указывают на стремление двух стран продемонстрировать сплочённость перед лицом роста в Тихоокеанском регионе влияния Китая.

Нобуо Киси «У Японии и Австралии есть множество общих стратегических задач, я хочу ещё сильнее углубить наши отношения».

Отвечая на приветственную речь главы японского военного ведомства, Марлз подчеркнул, что в условиях сложной международной обстановки сотрудничество с Японией имеет большую значимость для Австралии.

Ричард Марлз «Мы хотим быть в той же степени значимыми и для Японии».

Каких-либо подробностей о содержании встречи Киси и Марлза не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая китайские военные совершили «опасный перехват» самолёта Королевских ВВС Австралии в Южно-Китайском море. В ходе своего визита в Индонезию премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз заявил, что Канберра расценивает это как «акт агрессии».

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