Дояр из Якутии попросил Путина помочь в строительстве нового коровника
Якутск, 15 июня, 2022, 06:17 — ИА Регнум. Глава Якутии Айсен Николаев встретился с дояром СХПК «Крестях» Сунтарского улуса Владимиром Михайловым, который 12 июня был награждён золотой медалью «Герой Труда Российской Федерации». Руководитель региона поздравил якутянина с залуженной наградой. Медаль жителю республики вручал президент России Владимир Путин.
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Он подчеркнул, что гордится, что в Якутии живут такие люди — настоящие Герои труда.
Как сообщало ИА REGNUM, 12 июня президент России Владимир Путин вручал Золотые медали «Герой Труда Российской Федерации» в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца. Владимир Михайлов удостоен этого звания за воспитание новых поколений специалистов в сфере животноводства в условиях Крайнего Севера.