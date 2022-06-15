Якутск, 15 июня, 2022, 06:17 — ИА Регнум. Глава Якутии Айсен Николаев встретился с дояром СХПК «Крестях» Сунтарского улуса Владимиром Михайловым, который 12 июня был награждён золотой медалью «Герой Труда Российской Федерации». Руководитель региона поздравил якутянина с залуженной наградой. Медаль жителю республики вручал президент России Владимир Путин.

Kremlin.ru Золотая медаль «Герой Труда Российской Федерации»

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«Герой Труда Владимир Африканович со своей семьей вернулся в родную Якутию, и мы смогли с ним встретиться. Прошел очень душевный, искренний разговор. Владимир Африканович поделился, что несмотря на то, что это не первая его встреча с президентом страны, он очень волновался, что даже забыл все подготовленные слова. И только чуть позже он смог пообщаться с Владимиром Владимировичем, и даже попросил оказать содействие в строительстве нового коровника для кооператива и сельского клуба», — написал Айсен Николаев в своём телеграм-канале.

Он подчеркнул, что гордится, что в Якутии живут такие люди — настоящие Герои труда.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июня президент России Владимир Путин вручал Золотые медали «Герой Труда Российской Федерации» в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца. Владимир Михайлов удостоен этого звания за воспитание новых поколений специалистов в сфере животноводства в условиях Крайнего Севера.