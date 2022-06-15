Вашингтон, , 06:14 — REGNUM Продажи беспилотных летательных аппаратов MQ-1 °C Gray Eagle из США на Украину затрудняются проблемами с обучением операторов, сообщает газета Politico со ссылкой на осведомленные источники.

Пентагон Иван Шилов © ИА REGNUM

По их данным, даже если беспилотники поступят Киеву, то украинские боевики не смогут их использовать еще несколько недель или месяцев из-за отсутствия должного обучения. По их словам, обучение длится обычно несколько месяцев. Также для обслуживания этих БПЛА нужна инфраструктура, которой у Киева нет.

При этом источники не исключают, что беспилотниками могут управлять за пределами Украины. Управление БПЛА будет осуществляться в таком случае через спутниковую связь. Тем не менее американские власти пока не приняли окончательного решения по поставкам беспилотников. Не исключается, что сделку могут заблокировать в Конгрессе США.