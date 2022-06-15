Вашингтон, 15 июня, 2022, 06:14 — ИА Регнум. Продажи беспилотных летательных аппаратов MQ-1 °C Gray Eagle из США на Украину затрудняются проблемами с обучением операторов, сообщает газета Politico со ссылкой на осведомленные источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

По их данным, даже если беспилотники поступят Киеву, то украинские боевики не смогут их использовать еще несколько недель или месяцев из-за отсутствия должного обучения. По их словам, обучение длится обычно несколько месяцев. Также для обслуживания этих БПЛА нужна инфраструктура, которой у Киева нет.

При этом источники не исключают, что беспилотниками могут управлять за пределами Украины. Управление БПЛА будет осуществляться в таком случае через спутниковую связь. Тем не менее американские власти пока не приняли окончательного решения по поставкам беспилотников. Не исключается, что сделку могут заблокировать в Конгрессе США.